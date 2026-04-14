大外１４番枠だった忘れな草賞で最後方から、豪快に差し切ったジュウリョクピエロ（牝３歳、栗東・寺島良厩舎、父オルフェーヴル）は、引き続き今村聖奈騎手＝栗東・寺島良厩舎＝とのコンビで、オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）へ向かうことが、４月１４日、分かった。寺島調教師が明らかにした。寺島調教師「この前の競馬を見たら距離は延びても大丈夫ですね。右左（回り）がどうのこうのはない