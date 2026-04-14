卓球の世界選手権団体戦（２８日開幕、英ロンドン）に臨む日本代表が１４日、都内で事前合宿を公開した。世界ランクで日本女子トップ６位の１７歳・張本美和（木下グループ）が、悔し涙を流した前回２４年釜山大会銀メダルの雪辱を誓った。多くの報道陣が台の周りに集まった中、張本は早田ひな（日本生命）を相手に両ハンドで力強く打ち抜いた。自身２度目の団体戦へ「今回は金メダルしか目指していない。２年前の決勝戦は私の