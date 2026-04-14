◆米大リーグドジャース４―０メッツ（１３日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日）、本拠地・メッツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。４打数ノーヒットに終わったが、初回の第１打席で右肩付近に死球を受け、連続試合出塁を球団史上４位タイとなる「４７」に伸ばした。チームはロブレスキが自己最長の８回２安打無失点の快投を見せ、今季初の連敗