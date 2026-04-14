乃木坂４６の川粼桜（２２）が１４日、都内で初の写真集「エチュード」（新潮社）の発売記念会見を行った。２０２２年に５期生として加入から、待望のソロ写真集はフランスのパリとニースで撮影した。「私のこだわりが詰まった一冊ができたので早くファンの皆さんに見ていただきたい気持ちでいっぱいです。男性ファンの方には彼女感を意識して、女性ファンの方にはマネしたくなるようなコーデを意識しました」と満載な見