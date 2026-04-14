Travis Japan吉澤閑也（30）松倉海斗（28）が、13日放送のテレビ朝日系「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2時17分）に出演。グループ内の”サシ飯”について明かした。MEGUMIが「2人でご飯行くもあったりする？」と質問。松倉は「あります。サシ飯期間みたいなのやってて。21組だっけ？それぞれでサシ飯して、近況報告しようみたいなのを」と明かした。「なんのために？」と聞かれると吉澤は「鬱憤（うっぷん）とかたまるじゃな