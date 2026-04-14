Travis Japan吉澤閑也（30）松倉海斗（28）が、13日放送のテレビ朝日系「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2時17分）に出演。Travis Japanの仲の良さを明かした。MEGUMIが「ほんと、仲良しそうだよねTravis Japanって。どういうこと？」と話を振ると、吉澤は「わかんないです。みんなでご飯行って大喜利してたりとか」と明かした。「全員でご飯食べに行くことがよくあるの？」と聞かれると、吉澤と松倉は「行きます」と声をそろえた