家族が赤ちゃんのお世話をしていたら、やってきたポメラニアンさん。赤ちゃんの隣に寝転がり…思ってたのと違う！？まさかの可愛すぎるアピールが話題になっているのです。 思わず笑顔になってしまう微笑ましい光景は記事執筆時点で32万回を超えて表示されており、2.9万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：赤ちゃんのお世話をしていたら、犬が…絶対に無視できない『まさかのアピール』】 赤