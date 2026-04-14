走ってくる犬に向かっていく猫の思いがけない行動が、TikTokで話題になっています。投稿したのは、イングリッシュコッカースパニエルのエルちゃん、ブリティッシュショートヘアのごまちゃんと暮らしている「エルとごま」さん。投稿から34.9万回以上再生され、「わんこ気づいてなさそうで草」といったコメントが寄せられています。 【動画：『絶対に負ける戦いに挑む猫』→走ってくる犬に向かっていき…まさかの『当