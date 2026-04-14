犬の番組が始まったら、シュナウザーたちがテレビの前に集合して…？まるで人間の子どものようにテレビを楽しむ様子が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で12万9000回再生を突破。「個性色々でかわいすぎるー！」「何この幸せ空間…」といった声が寄せられています。 【動画：テレビで『犬の番組』が始まると、ワンコたちが興味津々になり…まるで『人間の子どものような光景』】 シュナウザーたちがテレビの