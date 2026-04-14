乃木坂46の川粼桜さんが、1st写真集『エチュード』の発売記念記者会見を行いました。 【写真を見る】【 乃木坂46・川粼桜 】こだわりの衣装は「パリの天使」をイメージ 写真集の出来栄えは「さくてん満点」川粼さんは、写真集の出来栄えについて?こだわりの詰まった、納得のいく1冊。早く見てもらいたい?と、大満足の様子。続けて?男性ファンにも女性ファンにも楽しんでいただけるようにしました。