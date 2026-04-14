乃木坂46の5期生・川崎桜（崎＝たつさき／22）が14日、都内で行われた1st写真集『エチュード』（新潮社）発売記念会見に登場した。【全身ショット】流石です…ミニスカ白ワンピで美脚を見せつけた川崎桜本作は、フランスのニースとパリの2都市で行われた。撮影では5種類の水着に加え、4種類のランジェリーでの撮影にも初挑戦。ほか、私服を含めたさまざまな30点近くの衣装を着こなしている。大人びた一面と無垢な一面、その振