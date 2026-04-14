◇ナ・リーグドジャース4−0メッツ（2026年4月13日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が13日（日本時間14日）、本拠でのメッツ戦に「1番・DH」で先発出場。初回の第1打席で死球を受けたが試合に出続け、4打数無安打で4試合ぶりにノーヒットに終わった。大谷は初回の第1打席で右肩甲骨付近に相手先発・ピーターソンの94マイル（約151キロ）シンカーが直撃。「あぅ！」と声にならない悲鳴をあげたもののその