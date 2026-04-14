大阪・関西万博が閉幕してから１３日で半年。救急車や給水器など万博会場で使用された様々なものが、活躍する場所を変え再利用されている。レガシー（遺産）を引き継いだ人たちは「大切に使いながら、次の世代につなげていきたい」としている。（前川和弘）茨木市消防本部には、公式キャラクター・ミャクミャクが描かれた小型の救急車が配備されている。この小型救急車は、実際に万博会場で救急業務にあたったものだ。車両は