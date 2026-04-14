女性アイドルグループ「乃木坂４６」の川粼桜が１４日、都内で１ｓｔ写真集「エチュード」（新潮社）発売記念記者会見を開催。大学生活と乃木坂の両立を振り返った。２０２２年に５期生として乃木坂に加入し、今年３月に自身のＳＮＳで立教大学文学部を卒業したことを公表したばかり。「乃木坂に加入したばかりの頃は課題と振り覚えに追い込まれて、いっぱいいっぱいでした。４年で卒業できたことが自分の自信につながっ