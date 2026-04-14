お笑いコンビ「おぎやはぎ」の小木博明（54）が13日、日本テレビ「東野・岡村の旅猿28 〜プライベートでごめんなさい…」（月曜深夜1・29）に出演。自身の名字について語った。この日は福井県を旅した。「『旅猿』初めて呼ばれて、それが福井って聞いて。実は福井に関係すごい深いんですよ。だからそれで…すごいリサーチ力だなと思って」と語りだした。「お父さんの実家が三国にあるんです。それで小木（こぎ）という名前な