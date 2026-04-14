【モデルプレス＝2026/04/14】元モーニング娘。でタレントの保田圭が4月13日、自身のInstagramを更新。家族で息子リクエストの陶芸体験に行ったことを報告し、写真を公開した。【写真】45歳元モー娘。「センス抜群」手作り茶碗を前に笑顔の息子◆保田圭、夫＆息子と陶芸体験へ安田は「息子のリクエストで陶芸体験に行ってきました 息子は初めての陶芸体験」とコメントし、家族がろくろを前に座っているショットや作品を横に置きピ