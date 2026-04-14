【モデルプレス＝2026/04/14】お笑いコンビ・共犯者の国京が13日、自身のInstagramを更新。相方の洋平さんが4月10日に急逝したことを受け、胸中をつづった。【写真】共犯者・洋平さん、死去1週間前に投稿した相方との2ショット◆国京、相方の洋平さんの急逝受けコメント国京は「2026年4月10日相方の洋平が急逝いたしました」と報告。「急なことすぎてまだ実感がありません」と心境を伝えた。亡くなる前日には、マネージャーを含め