【モデルプレス＝2026/04/14】俳優の鈴木亮平が主演を務めたTBS系日曜劇場「リブート」の公式Instagramが、4月13日に更新された。女優の黒木メイサが演じた儀堂麻友の裏話に驚きの声が寄せられている。【写真】「リブート」37歳美人女優「気づかなかった」と話題の傷跡映ったオフショット◆鈴木亮平主演「リブート」本作は、妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）が、自らの潔白を証明するため、愛する