かっぱ寿司は、2026年4月16日から5月6日までの間、「かっぱの北海道祭り」を全店で開催する。また、4月16日から4月28日まで、アプリ会員限定で、平日対象のランチクーポン100円(税込)オフも配信する。【フェアメニューの画像はこちら】『北海道産ほたて』『蟹いくら包み』『北海道産北釧(ほくせん)〆いわし』など北の味覚が税込110円〜【「かっぱの北海道祭り」概要と商品詳細】販売期間:2026年4月16日〜5月6日 予定販売店舗:かっ