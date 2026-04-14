ドラマ『暴君のシェフ』で主演を務める少女時代のユナと俳優イ・チェミンが、「第62回百想芸術大賞」の候補に名を連ねた。4月13日に発表された「第62回百想芸術大賞」の最終候補リストによると、スタジオドラゴン制作の『暴君のシェフ』は、ドラマ作品賞、女性最優秀演技賞（ユナ）、男性新人演技賞（イ・チェミン）の各部門にノミネートされた。【写真】『暴君のシェフ』、褒賞休暇SHOTこれは今年3月、世界最高峰のメディア・フェ