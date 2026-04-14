【モデルプレス＝2026/04/14】元タレントの木下優樹菜が4月12日、自身のInstagramを更新。恋人がリクエストした母の手料理を披露し、反響を呼んでいる。【写真】芸人の30代元妻「完食するのも納得」“彼”がリクエストした母の手料理◆木下優樹菜、母の手料理公開木下は「娘たちと彼が婆ぁびーの野菜ロールカツとミネストローネが 食べたい！！とリクエストしていたのでつくってもらた」（※原文ママ）とつづり、写真を投稿。キツ