物語コーポレーションが全国115店舗を展開する「ゆず庵」は4月14日、期間・数量限定で「【有頭】海老しゃぶ」と「【本ずわいがに】かにしゃぶ」の販売を開始した。今回、有頭海老の濃厚な旨味と、本ずわいがにのぷりぷりとした食感、口の中でとろける味わいを、しゃぶしゃぶで楽しめる商品を展開する。【ゆず庵「海老しゃぶ」「かにしゃぶ」の画像はこちら】あわせて、海老しゃぶと相性の良い「濃厚海老だし」も登場している。いず