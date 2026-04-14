岡山北警察署 投資会社社員になりすまし、岡山県南部の無職の男性（78）からSNSを利用して投資名目で現金5270万円をだまし取った疑いで14日、兵庫県の無職の男（53）が逮捕されました。 警察によりますと、男は別の複数の人物と共謀して架空の投資名目で現金をだまし取ろうと考えました。そして、2月6日から10日までの間に投資会社の社員になりすました人物がSNSを利用し、男性に対して、限られた投資家に新規の株式を発行