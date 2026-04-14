作品がデザインされたゴミ収集車提供：グリュック 動物園の看板のデザインを手掛けるなど幅広く活動する高松市の自閉スペクトラム症の双子アーティストの作品がデザインされたゴミ収集車が完成しました。 作品を描いたのは、高松市の平田泰一さんと祥太さん（ともに18歳）です。2人はこれまで、特別支援学校に通いながら個展を開いたり、東かがわ市のしろとり動物園の看板を制作したりするなど、アート活