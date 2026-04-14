セ・リーグの最下位に沈む中日が早くもコーチ陣の配置転換に打って出た。13日、二軍の落合英二投手コーディネーターの“一軍昇格”を発表。一軍担当の山井大介、浅尾拓也両コーチに大塚晶文巡回・育成コーチを含めた異例の4人体制に、井上一樹監督は「3人の知恵より4人の知恵でしょう。俺が英二さんにお願いした」と説明した。【もっと読む】井上監督が私に「野手のキーマン」を耳打ち中日は開幕14試合で3勝11敗の借金8。逆転