自宅で転倒した際のケガにより、ミュージカルを休演していた小堺一機さん（70）が退院したことが14日、所属事務所の公式サイトで発表されました。小堺さんは、左鎖骨・肋骨（ろっこつ）の骨折に伴う左肺気胸のため入院していたということです。所属事務所は、「小堺一機の怪我につきまして、4月13日に退院しましたことをご報告申し上げます」と退院を報告し、「今後は本人の体調を最優先し、徐々に活動を再開させていただく予定で