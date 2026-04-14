卓球の世界選手権団体戦（４月２８日〜５月１０日、英・ロンドン）に出場する日本代表選手が１４日、都内で練習を公開した。張本美和（木下グループ）は「前回は銀メダルだったので、金メダルしか目指していない」と力を込めた。２年前の釜山大会では、決勝で中国に２−３で敗れ、５大会連続の銀メダルとなった。張本はシングルスで２試合に出場したが２戦とも黒星。悔しさは今も消えることはなく「決勝戦は私の中で忘れられな