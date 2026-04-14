俳優の窪塚洋介（46）の妻で、起業家でユーチューバーの“PINKY”こと窪塚優香さん（42）が13日、自身のインスタグラムを更新。家族でのお花見ショットを公開した。「今年も大切な人達と美しい桜を見ることができて幸せ」と夫や愛娘とのお花見する姿を披露した。「そんな桜が舞い散る季節に心に残った『さよなら』の風景がありました」とも記した。優香さんは2015年に窪塚と結婚。窪塚は再婚で、俳優として活動している窪