俳優の黒木華と野呂佳代が14日、都内で行われたカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『銀河の一票』（20日スタート毎週月曜後10：00）の制作発表会見に出演。 “推し”のお笑い芸人を明かした。【集合ショット】爽やか！笑顔をみせる黒木華＆野呂佳代＆松下洸平本作は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木華）が、偶然出会った政治素人のスナックママ・月岡あか