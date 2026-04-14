阪神は14日、マスコットのトラッキー、ラッキー、キー太、コラッキーとの「ふれあい訪問」を希望する幼稚園・保育所を、今年も募集すると発表した。兵庫県、大阪府内が対象。ダンスや野球遊び、記念撮影などを実施し、これまでに648カ所、約8万6300人の子どもと交流した。申し込み期間は今月14日から9月30日まで。詳しくは球団ホームページまで。