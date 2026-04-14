乃木坂46の川〓桜（22）が14日、都内で開催されたファースト写真集「エチュード」（新潮社）の発売記念会見に出席した。仏パリで撮影。最も印象深いロケに、フィギュアスケートの撮影を挙げた。「真夏の撮影だったので、パリのスケートリンクがほとんど閉まっていたんですけど、1つだけ奇跡的に開いているのを見つけた」と振り返った。小1から高1までの約10年、スケートを続けた。スケートリンクでの撮影では、「今まで自分が過ご