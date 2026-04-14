ダイソーの掃除コーナーで、キリッとした「V字の眉毛」のキャラクターを見かけたことはありませんか？ これは、ダイソーを代表する掃除ブランド「落ち落ちV」シリーズです。かつて大ヒットしたレック社の「激落ちくん」をほうふつとさせるこのシリーズは、汚れの性質に合わせた洗剤から特定の場所に特化した便利ツールまで、膨大なラインアップを誇ります。その中でも、数年前に発売されて以来SNSでバズり続けて今や定番化した名品