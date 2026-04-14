○ヤンキース11x−10エンゼルス●＜現地時間4月13日ヤンキー・スタジアム＞ニューヨーク・ヤンキースがロサンゼルス・エンゼルスとの本拠地カード初戦にサヨナラ勝利。両軍揃って2桁得点の乱打戦を制し、連敗を5でストップさせた。菊池雄星と対峙したヤンキース打線は初回、無死三塁の好機で2番アーロン・ジャッジが左中間スタンドへ飛距離456フィート（約139メートル）の5号先制2ラン。続く2回裏にも8番ホセ・カバ