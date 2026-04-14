○ドジャース4−0メッツ●＜現地時間4月13日ドジャー・スタジアム＞ロサンゼルス・ドジャースがニューヨーク・メッツとの本拠地カード初戦に完封勝利。大谷翔平投手（31）は「1番・指名打者」でフル出場し、4試合ぶりのノーヒットに終わった。大谷は先発左腕ピーターソンに対する初回の第1打席、カウント0-2と追い込まれてからの3球目が右肩付近に直撃。死球で塁に出ると、2番カイル・タッカーの四球で得点圏に進み