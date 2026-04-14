全国で金属類の窃盗事件が相次ぐなか、岡山県赤磐市の市道で、また道路の側溝や桝などの金属製の蓋＝グレーチングの盗難被害が明らかになりました。 被害がわかったのは赤磐市今井の市道・多賀今井線です。きのう（13日）、グレーチング2枚（1枚約50キロ、計5,000円相当）が無くなっていることが市によって確認されました。 赤磐市は事故防止策としてカラーコーンとバーを設置し、警察に被害届を