今年2月、投資会社の社員になりすまし高齢男性から現金5,200万円あまりをだまし取ったとして兵庫県姫路市の無職の男（53）が逮捕されました。 警察によりますと、男（53）は何者かと共謀し、架空の投資名目で現金をだまし取ろうと考え、今年2月6日から10日までの間、投資会社の社員になりすました何者からがSNSを利用し、岡山県南部の無職の男性（78）に対して、「私募増資への申し込みご参加いただきありがとうございます」「抽