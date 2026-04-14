メッツ3連戦の3試合目で先発予定【MLB】ドジャース 4ー0 メッツ（日本時間14日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、本拠地のメッツ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、初回の死球で日本人最長を更新する47試合連続出塁をマークした。チームは完封勝ちを飾ったものの、試合後のクラブハウスでは、死球が当たった箇所にテープのようなものが貼られていた。初回先頭、カウント2ストライクから、左