大谷は4打数無安打1得点で打率.267【MLB】ドジャース 4ー0 メッツ（日本時間14日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、本拠地のメッツ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、初回の死球で日本人最長を更新する47試合連続出塁をマークした。4打数無安打1得点で打率.267。チームは完封勝ちを飾った。初回先頭、カウント2ストライクから、左腕ピーターソンの94マイル（約151.3キロ）が右背中に直撃した