マンチェスター・ユナイテッドのマイケル・キャリック暫定監督が不満を露わにしている。現地４月13日に開催されたプレミアリーグ第32節で、ユナイテッドは田中碧が所属するリーズとホームで対戦。１−２で敗れた。この一戦で物議を醸しているのが、０−２で迎えた53分の場面だ。ロングボールの競り合いの際の中で、リサンドロ・マルティネスがリーズFWドミニク・キャルバート＝ルーウィンを倒してしまう。当初はお咎めなしだ