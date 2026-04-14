ブロードウェイの大ヒットミュージカルを映画化した『ウィキッド ふたりの魔女』の続編『ウィキッド 永遠の約束』（公開中）が、3月6日の公開から4月12日までに累計興行収入20億円を突破。日本でも前作が35億円超のヒットを記録した人気シリーズの“フィナーレ”として、注目を集めている。【動画】高畑充希が歌う吹替版本編映像「ノー・グッド・ディード」本作は、名作『オズの魔法使い』で少女ドロシーが迷い込んだ〈オズの