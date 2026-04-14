国立健康危機管理研究機構（ＪＩＨＳ）は、感染力が強い麻疹（はしか）の感染者が増えている現状を踏まえ、「今後の感染拡大と重症者の発生が懸念される」と見解を公表した。ワクチンの接種を受けるなど予防の推進を呼びかけている。見解は１０日付。麻疹はウイルスに感染して高熱や発疹などの症状が表れ、肺炎や脳炎で亡くなることもある。機構によると、今年の４月５日までの患者数は計２３６人（速報値）となり、３月中旬ま