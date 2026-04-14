ソフトバンクは14日、ロベルト・オスナ投手と契約問題について双方合意に達したことを明かした。三笠GMは「起用方針について双方合意しました。本日、出場登録をする予定です」と球団を通じて発表した。オスナは今季が4年契約の3年目。契約内容に守護神限定の起用条項などが組み込まれており、開幕1軍から外れていた。契約の見直しが完了したもようで、守護神に限らず、藤井皓哉投手、杉山一樹投手を欠くブルペン陣を支え