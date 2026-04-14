フジテレビ系「クイズ！ヘキサゴン２」で人気を集めたモデルでタレントの神戸蘭子（４４）が家族ショットを披露した。１４日までに自身のインスタグラムを更新。「とある日、息子が夫に話してるのが聞こえました。『ママってボスみたいだよね。』えっ…！どうやらそんな日常らしいです」と投稿。毎年必ず撮っているという家族写真を見せた。「今年はしっかりボス感出ました」という一枚では、足を組んで座った神戸を中心に、