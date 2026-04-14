昨年６月３日に亡くなった長嶋茂雄さん（享年８９）の母校である千葉・佐倉高が、一周忌に合わせて６月６日に佐倉市内の長嶋茂雄記念岩名球場で追悼試合を行うことが１４日、明らかになった。相手は長嶋さんが３年生だった１９５３年８月１日に南関東大会１回戦で対戦し、公式戦唯一のアーチとなるバックスクリーン弾を放った埼玉・熊谷高。佐倉高野球部の１３０周年記念を兼ねた試合となる。長嶋さんの逝去後、同校ＯＢ会から