なでしこ２部の６位のＦＣふじざくら山梨は１９日の第６節、バニーズ群馬ＦＣホワイトスターをホームで迎え撃つ。１２日の南葛ＳＣＷＩＮＧＳ戦では１ー２で惜敗し、今季初黒星。次節は現在３位と好調なバニーズを撃破して、良い流れを取り戻したいところだ。前節の南葛戦では、あと１点が遠かった。前半５分に相手にミドルシュートを決められて先制を許したが、同２７分にＭＦ島村美風が左足で同点弾をゲット。だが、後半３９