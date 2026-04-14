【モデルプレス＝2026/04/14】タレントの菊地亜美が4月13日、自身のInstagramを更新。ヘアメイクをしてもらった長女の姿を公開した。【写真】35歳元アイドル「可愛すぎる親子」ヘアメイクに喜ぶ5歳長女と密着◆菊地亜美、ヘアメイクをしてもらった長女公開菊地は「最近の色々」と記し、足湯へ向かう娘たちの後ろ姿や公園でのショットなどの日常を複数枚投稿。「私の仕事中にヘアメイクしてもらって嬉しそうな長女」と記し、イエロ