農水省はおよそ2年ぶりに備蓄米の買い入れを再開しました。農水省は、今年の夏から秋にかけて収穫されるコメを「備蓄米」として買い入れるための入札を始めました。複数回に分けておよそ21万トンを調達する計画で国への販売価格を安く設定した業者が落札する仕組みです。備蓄米は去年、大量に放出したことなどでおよそ100万トンから32万トンに減っていました。備蓄米の買い入れはおよそ2年ぶりです。鈴木憲和 農水大臣「供給