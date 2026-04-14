ことし日本テレビの報道番組とNNN各局は「あす大災害、だとしたら？」をテーマに防災や減災について考えます。今回は、「ドローンとAIで命を救う警視庁の新システム」です。■「AI画像解析システム」で即座に分析熊本地震で最初に震度7を記録した日から14日で10年です。死者数は200人を超え、住宅も20万棟以上が被害を受けるなど、甚大な被害をもたらした熊本地震、救助活動には消防のほか警察もあたりました。被災地ではこれま