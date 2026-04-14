中東情勢による原油高騰を受け、赤沢経産大臣が物価高対策として利上げも一つの選択肢と言及したことについて、片山財務大臣は日銀の金融政策に関わる発信は控えるよう指摘しました。中東情勢を受けて原油が高騰するなか、赤沢経産大臣は12日のNHKの番組で、物価高対策として日銀による利上げも一つの選択肢になるとの考えを示しました。これについて、片山大臣は14日の会見で、「金融政策の具体的な手法については日銀に委ねられ