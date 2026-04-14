文字通りチームの先頭に立ち、JABA四国大会の4強入りに貢献した。JR九州・山脇彰太外野手（26）は、不動の1番打者を任されている。九州国際大付（福岡）、上武大を経て今季が入社5年目。揺るがぬ決意を抱きながら、左打席へと向かう。「後輩が多くなってきたので、プレーで引っ張っていきたい。1番を任されることが多いので、打撃の方で常に先頭に立ちたい」言葉通り、同大会では打ちまくった。全4試合とも「1番・左翼」で出